Жители Донбасса знают, что значит потерять все! В Донецке почтили память погибших в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-12T11:50:42+03:00

12 июля жители Донецка собрались у знака «Россия», чтобы почтить память россиян, погибших в результате наводнения в Иркутской области. ФОТО: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

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12 июля жители Донецка собрались у знака «Россия», чтобы почтить память россиян, погибших в результате наводнения в Иркутской области.

- Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким жителей Иркутской области, которые погибли в результате стихийного бедствия. Жители Донбасса, как никто другой знают, что означает в одночасье потерять все, что создавалось и наживалось в течение жизни. Выражаем свои соболезнования родным и близким женщины, погибшей вчера в поселке Гольмовский. Вина за ее гибель целиком лежит уже на президенте Украины Владимире Зеленском, - сказал руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Напомним, в результате наводнения на территории Иркутской области погибли 25 человек, 11 считаются пропавшими без вести. Паводок произошел из-за продолжительных дождей и подъема уровня рек. Были затоплены почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Вода все еще не покидает 190 домов в Тулуне.

12 июля объявлено в Иркутской области днем траура.

ИСТОЧНИК KP.RU