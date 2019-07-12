Глава ДНР: Преступные действия вооруженных формирований Украины должны быть остановлены
11 июля Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением. Он призвал глав других стран принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов Донбасских Республик. Потому как действия боевиков должны быть остановлены.
В качестве примера Глава ДНР вспомнил о селе Красноармейское, которое сейчас находится на грани полного уничтожения.
— Несмотря на отвод вооружений в районе Станицы Луганской и заявлений Зеленского о стабилизации обстановки на этом участке, на остальных участках практически по всей линии соприкосновения ведутся массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Причем на некоторых участках ситуация ухудшилась критически, — говорится в заявлении.
Также Денис Пушилин добавил, что месяц президентства Владимира Зеленского стоил Донбассу жизни пенсионерки и ранение 22 мирных жителей, среди который также было трое детей и девять женщин.
— Призываем глав стран – гарантов Минских соглашений, на встречах с которыми Зеленский заверяет о своей приверженности миру в Донбассе, принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Преступные действия вооруженных формирований Украины должны быть остановлены, — обратился Глава ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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