2019-07-12T15:33:51+03:00
Политика

Глава ДНР: Преступные действия вооруженных формирований Украины должны быть остановлены

По всей линии соприкосновения в Донбассе ведутся массовые обстрелы населенных пунктов
Екатерина Сорока
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12 июля в Горловке скончалась пенсионерка из-за осколочного ранения в сердце. Фото: svoboda.org12 июля в Горловке скончалась пенсионерка из-за осколочного ранения в сердце. Фото: svoboda.org
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11 июля Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением. Он призвал глав других стран принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов Донбасских Республик. Потому как действия боевиков должны быть остановлены.

В качестве примера Глава ДНР вспомнил о селе Красноармейское, которое сейчас находится на грани полного уничтожения.

— Несмотря на отвод вооружений в районе Станицы Луганской и заявлений Зеленского о стабилизации обстановки на этом участке, на остальных участках практически по всей линии соприкосновения ведутся массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Причем на некоторых участках ситуация ухудшилась критически, — говорится в заявлении.

Также Денис Пушилин добавил, что месяц президентства Владимира Зеленского стоил Донбассу жизни пенсионерки и ранение 22 мирных жителей, среди который также было трое детей и девять женщин.

— Призываем глав стран – гарантов Минских соглашений, на встречах с которыми Зеленский заверяет о своей приверженности миру в Донбассе, принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Преступные действия вооруженных формирований Украины должны быть остановлены, — обратился Глава ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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