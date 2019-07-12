Обстрелы ЛНР: За прошедшие сутки ВСУ дважды открыли огонь по Логвиново и один раз – Сокольники

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-12T10:24:31+03:00

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За прошедшие сутки украинские боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Они дважды открыли огонь по селу Логвиново, и один раз обстреляли район Сокольники. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Зафиксировано три обстрела по следующим направлениям. В 5.30 из села Луганское украинские формирования открыли огонь по Логвиново. После чего следующие пять часов нарушений зафиксировано не было. В 10.15 пострадал район Сокольников. Огонь велся из села Крымское. Только в 20.15 они снова открыли огонь. Под обстрел снова попало Логвиново. Огонь велся из населенного пункта Мироновский, — сообщают в Представительстве Республики.

За прошедшие сутки боевики ВСУ использовали минометы калибром 120 миллиметров и стрелковое оружие. Причем минометы использовались только для обстрела Логвинового. Всего в село за два обстрела прилетело 19 мин.

Боеприпасы калибром меньше 12,7 миллиметров в общую статистику Представительства ЛНР в СЦКК не входят.

ИСТОЧНИК KP.RU