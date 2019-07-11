2019-07-11T18:17:35+03:00
Общество

Ветеран Великой Отечественной поблагодарил Путина за получение российского паспорта

Ветеран будет продолжать бороться «за дружбу между Советским союзом в лице России - правопреемницы Советского союза - и ЛНР»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Ветеран Великой Отечественной поблагодарил Путина за получение российского паспорта. Фото: ЛИЦВетеран Великой Отечественной поблагодарил Путина за получение российского паспорта. Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Трофименко, получивший российский паспорт, поблагодарил за это руководство РФ и ЛНР.

- Это стало настоящим подарком. Я очень благодарен руководству - президенту Российской Федерации Владимиру Путину и руководству нашей Республики - что предоставили такое право. Буду бороться за дружбу между Советским союзом в лице России - правопреемницы Советского союза - и ЛНР, - сказал он, получая документ в новошахтинском центре выдачи российских паспортов.

В администрации главы ЛНР рассказали, что помощь в прохождении процедуры вступления в гражданство Трофименко оказала миграционная служба Республики - состояние здоровья ветерана не позволяло ему преодолеть очереди самостоятельно.

- Василию Александровичу 94 года. Ему довелось пережить оккупацию, бойцом Красной армии дойти до Рейхстага, на котором он написал: «Я – Трофименко. Я – Донбасс. Я – дошел», - отметили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детонация 152-миллиметрового снаряда под Мариуполем: двое украинских военнослужащих погибли, трое ранены
В Донецком ботаническом саду зацвел гибискус
В Донбассе на учебных стрельбах один боевик ВСУ погиб, двое - ранены
Обстрелы по ДНР будут усиливаться: Зеленский отдал приказ
Имеют ли право кассиры в супермаркетах требовать мелочь с покупателей
Небоевые потери ВСУ: Боец дезертировал, прихватив автомат с боекомплектом
Украинские военные обстреляли спасателей МЧС ДНР, тушивших пожар в Тельманово
Житель ЛНР, снабжавший взрывчаткой диверсионные группы, получил 12 лет тюрьмы
В ДНР начала работу горячая линия по вопросам оформления гражданства РФ
ВСУ за сутки 23 раза открывали огонь по ДНР
Обстрелы ДНР: ВСУ утром выпустили по Республике больше сотни снарядов и мин
Горловка пережила мощный ночной обстрел, есть жертвы
Дизайнеры ДНР представят свои коллекции на фестивале моды в России
Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»
В Макеевке полицейские изъяли у местного жителя гранаты и 14 кустов марихуаны
Глава МИД ДНР: Киевские власти похитили Цемаха для фальсификации фактов крушения малазийского «Боинга»
Басурин отрицает причастность военнослужащих ДНР к обстрелу автоколонны главы подконтрольной Киеву части Донецкой области
ВСУ намеренно уничтожают урожай ДНР, обстреливая поля из дальнобойной артиллерии
В ЛНР двум школам присвоили имена молодогвардейцев
За час ВСУ выпустили по Республике 52 мины
В Украине запретили уже запрещенную книгу писателя из ЛНР
Ветеран парашютного спорта из Донецка поучаствовал в соревнованиях в Белоруссии
Народная милиция ДНР раскрыла фейк, созданный СЦКК Украины и штабом «ООС»
Вступительная кампания 2019: Что изменилось в правилах приема в ВУЗы ДНР