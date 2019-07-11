Ветеран Великой Отечественной поблагодарил Путина за получение российского паспорта
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Трофименко, получивший российский паспорт, поблагодарил за это руководство РФ и ЛНР.
- Это стало настоящим подарком. Я очень благодарен руководству - президенту Российской Федерации Владимиру Путину и руководству нашей Республики - что предоставили такое право. Буду бороться за дружбу между Советским союзом в лице России - правопреемницы Советского союза - и ЛНР, - сказал он, получая документ в новошахтинском центре выдачи российских паспортов.
В администрации главы ЛНР рассказали, что помощь в прохождении процедуры вступления в гражданство Трофименко оказала миграционная служба Республики - состояние здоровья ветерана не позволяло ему преодолеть очереди самостоятельно.
- Василию Александровичу 94 года. Ему довелось пережить оккупацию, бойцом Красной армии дойти до Рейхстага, на котором он написал: «Я – Трофименко. Я – Донбасс. Я – дошел», - отметили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU