Ветеран Великой Отечественной поблагодарил Путина за получение российского паспорта

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-11T18:17:35+03:00

Ветеран будет продолжать бороться «за дружбу между Советским союзом в лице России - правопреемницы Советского союза - и ЛНР»

Изменить размер текста: A A

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Трофименко, получивший российский паспорт, поблагодарил за это руководство РФ и ЛНР.

- Это стало настоящим подарком. Я очень благодарен руководству - президенту Российской Федерации Владимиру Путину и руководству нашей Республики - что предоставили такое право. Буду бороться за дружбу между Советским союзом в лице России - правопреемницы Советского союза - и ЛНР, - сказал он, получая документ в новошахтинском центре выдачи российских паспортов.

В администрации главы ЛНР рассказали, что помощь в прохождении процедуры вступления в гражданство Трофименко оказала миграционная служба Республики - состояние здоровья ветерана не позволяло ему преодолеть очереди самостоятельно.

- Василию Александровичу 94 года. Ему довелось пережить оккупацию, бойцом Красной армии дойти до Рейхстага, на котором он написал: «Я – Трофименко. Я – Донбасс. Я – дошел», - отметили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU