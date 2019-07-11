2019-07-11T15:50:09+03:00
Политика

В Донбассе на учебных стрельбах один боевик ВСУ погиб, двое - ранены

В Донбассе на учебных стрельбах один боевик ВСУ погиб, двое - ранены
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донбассе на учебных стрельбах один боевик ВСУ погиб, двое – ранены. Фото: Facebook/ООСВ Донбассе на учебных стрельбах один боевик ВСУ погиб, двое – ранены. Фото: Facebook/ООС
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Один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое ранены в результате разрыва гранатомета в ходе проведения учебных стрельб. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В ночь с 10 на 11 июля в районе населенного пункта Попасная при проведении учебных стрельб из АГС-17 в результате разрыва после гранатометного выстрела во время стрельбы погиб один военнослужащий 54-й бригады и двое получили ранения, - рассказал Филипоненко.

Напомним, что в это же время из части, расположенной в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил», дезертировал военнослужащий ВСУ, прихватив с собой автомат и полный боекомплект к нему. Известно, что он выражал недовольство командиром бригады, лишавшим его дополнительных выплат за выполнение задач на первой линии обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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