В Донбассе на учебных стрельбах один боевик ВСУ погиб, двое - ранены

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-11T15:50:09+03:00

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Один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое ранены в результате разрыва гранатомета в ходе проведения учебных стрельб. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В ночь с 10 на 11 июля в районе населенного пункта Попасная при проведении учебных стрельб из АГС-17 в результате разрыва после гранатометного выстрела во время стрельбы погиб один военнослужащий 54-й бригады и двое получили ранения, - рассказал Филипоненко.

Напомним, что в это же время из части, расположенной в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил», дезертировал военнослужащий ВСУ, прихватив с собой автомат и полный боекомплект к нему. Известно, что он выражал недовольство командиром бригады, лишавшим его дополнительных выплат за выполнение задач на первой линии обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU