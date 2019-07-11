2019-07-11T13:45:57+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: Боец дезертировал, прихватив автомат с боекомплектом

Об этом сообщает Народная милиция ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Боец ВСУ дезертировал, прихватив автомат. Фото: novorosinform.orgБоец ВСУ дезертировал, прихватив автомат. Фото: novorosinform.org
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Военнослужащий ВСУ дезертировал из части, расположенной в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил», прихватив с собой автомат и полный боекомплект к нему. Об этом в ЛИЦ сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- 9 июля в районе Кряковки военнослужащий 14-й механизированной бригады самовольно покинул расположение части со штатным оружием АК-74 и полным боекомплектом к нему, – отметил он.

Филипоненко добавил, что «местонахождение беглеца неизвестно, командование бригады организовало поиски своими силами, в штаб «ООС» доклад о происшествии не поступал.

- От сослуживцев стало известно, что 8 июля военнослужащий выражал недовольство в отношении командира бригады полковника Войченко, незаконно лишавшего его дополнительных выплат за выполнение задач на первой линии обороны, – рассказал офицер пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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