2019-07-11T18:30:05+03:00
Политика

Украинские военные обстреляли спасателей МЧС ДНР, тушивших пожар в Тельманово

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Обстрелом ВСУ поврежден пожарный автомобиль. Фото: МЧС ДНРОбстрелом ВСУ поврежден пожарный автомобиль. Фото: МЧС ДНР
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В Тельманово сотрудники ДНР оказались под обстрелом вооруженных формирований Украины во время тушения пожара. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В 4.00 на пульт связи 59-ой пожарно-спасательной части поселка Тельманово поступило сообщение о том, что после артобстрела со стороны ВСУ загорелись хозпостройки по улице Первомайской. Прибыв на место, спасатели приступили к тушению и практически локализовали пожар. В это время начался целенаправленный обстрел спасателей с украинских позиций, - сообщили в МЧС.

В результате поврежден пожарный автомобиль. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР 248 снарядов и мин. Под огнем украинских силовиков оказались поселки шахты «Трудовская», Александровка, Жабичево, Еленовка, Спартак, «Вольво-центр», Гольмовский, Доломитное, Зайцево, поселок шахты имени Гагарина, Железная Балка, Докучаевск, Крутая Балка, Ленинское и Саханка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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