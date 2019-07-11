Житель ЛНР, снабжавший взрывчаткой диверсионные группы, получил 12 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-11T12:03:13+03:00

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Верховный суд ЛНР приговорил жителя Кировска Дениса Олейника к 12 годам лишения свободы за снабжение взрывчатыми веществами диверсионно-разведывательных групп, действующих на территории Республики. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности ЛНР.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом МГБ ЛНР, установлено, что Олейник совершил госизмену путем оказания материально-технической помощи спецслужбе Украины.

Житель ЛНР, осуществляющий пассажирские перевозки на подконтрольную Украине территорию, был завербован СБУ при пересечении блокпоста в районе Зайцево.

- Ему присвоили псевдоним «Денчик» и поставили задачу по оказанию содействия в проведении тайниковых операций. В частности, Олейник конспиративно перевозил с территории Украины на территорию ЛНР посылки, содержащие предметы, предназначенные для использования членами диверсионно-разведывательных групп, действовавших в Республике. По заданию кураторов из СБУ он подбирал места для закладок самодельных взрывчатых устройств и взрывчатых веществ", - рассказали в МГБ правоохранительном ведомстве Республики.

МГБ напоминает, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством ЛНР и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества. Согласно примечанию статьи 335 УК ЛНР «Государственная измена» и статьи 336 УК ЛНР «Шпионаж», своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

В случаях противоправных действий со стороны вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины МГБ ЛНР просит обращаться по телефонам: +38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, +38 (072) 163-28-00 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU