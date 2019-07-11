2019-07-11T10:58:06+03:00
Политика

ВСУ за сутки 23 раза открывали огонь по ДНР

Ими были задействованы танки и бронетранспортеры
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Руслан Якубов: «ВСУ за сутки 23 раза открывали огонь по ДНР». Фото: da-info.proРуслан Якубов: «ВСУ за сутки 23 раза открывали огонь по ДНР». Фото: da-info.pro
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР 248 снарядов и мин. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Под огнем украинских силовиков оказались поселки шахты «Трудовская», Александровка, Жабичево, Еленовка, Спартак, «Вольво-центр», Гольмовский, Доломитное, Зайцево, поселок шахты имени Гагарина, Железная Балка, Докучаевск, Крутая Балка, Ленинское и Саханка, - отметил он.

Вооруженные формирования Украины пускали в ход минометы калибром 120- и 82 миллиметра, БМП, БТР, танки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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