2019-07-11T10:37:04+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: ВСУ утром выпустили по Республике больше сотни снарядов и мин

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ выпустили по территории ДНР больше сотни боеприпасов. Фото: Фото: topwar.ruВСУ выпустили по территории ДНР больше сотни боеприпасов. Фото: Фото: topwar.ru
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Сегодняшнее утро не стало исключением: ВСУ снова обстреливали ДНР из минометов и артиллерийских орудий. В этот раз - по семи направлениям. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С 3.40 до 8.20 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Федоровка, Гранитное - Луково; Авдеевка - Спартак, Васильевка; Гранитное - Марьевка; Чермалык - Сосновское; Новолуганское - Гольмовский, Доломитное; Новотроицкое - Докучаевск; Талаковка - Коминтерново. Выпущено в общей сложности 112 мин калибром 82 и 120 и снарядов калибром 122 миллиметра, - говорится в сообщении.

В прифронтовом поселке Гольмовский повреждены два дома на улицах Больничная и Кобылянская. В Зайцево по улице Обручева загорелись хозпостройки. Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня выехала на место ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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