Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-11T08:09:15+03:00

Под огнем ВСУ были села Лозовое и Нижнее Лозовое

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ВСУ два раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Нижнее Лозовое, - сообщили в СЦКК. - Огонь велся из 120- и 82-миллиметровых минометов.

Напомним, что вчера украинские силовики три раза за сутки нарушили «перемирие» в ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Фрунз и села и Лозовое. Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU