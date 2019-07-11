Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ два раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Нижнее Лозовое, - сообщили в СЦКК. - Огонь велся из 120- и 82-миллиметровых минометов.
Напомним, что вчера украинские силовики три раза за сутки нарушили «перемирие» в ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Фрунз и села и Лозовое. Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
ИСТОЧНИК KP.RU