В Макеевке полицейские изъяли у местного жителя гранаты и 14 кустов марихуаны

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-11T07:37:27+03:00

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Сотрудники полиции Макеевки обнаружили и изъяли у местного жителя кусты марихуаны и гранаты с запалами. Об этом сообщили в ЦОС МВД ДНР.

- Сотрудники Кировского райотдела полиции Макеевки привлекли к уголовной ответственности 45-летнего мужчину, который на территории частного домовладения незаконно выращивал наркотические вещества и хранил боеприпасы. В ходе осмотра территории домовладения безработного горожанина стражи порядка обнаружили 14 кустов марихуаны, а также высушенное вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом, - сообщили в МВД.

Уточняется, что по результатам проведенной экспертизы обнаруженное вещество является запрещенным наркотическим средством «каннабис». В гараже у мужчины правоохранители изъяли две гранаты Ф-1 с запалами.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 270 УК ДНР (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), ч. 1 ст. 262 УК ДНР (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере) и ч. 1 ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с выплатой штрафа в размере до 80 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU