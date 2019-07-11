2019-07-11T07:21:22+03:00
Политика

Глава МИД ДНР: Киевские власти похитили Цемаха для фальсификации фактов крушения малазийского «Боинга»

Представители Республики поднимут вопрос о похищении подполковника Владимира Цемаха на ближайших переговорах по мирному урегулированию в Минске
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Наталья Никонорова: Киевские власти похитили Цемаха для фальсификации фактов крушения малазийского «Боинга». Фото: МИД ДНРНаталья Никонорова: Киевские власти похитили Цемаха для фальсификации фактов крушения малазийского «Боинга». Фото: МИД ДНР
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- К пятой годовщине катастрофы малайзийского «Боинга» был выкраден гражданин Донецкой Народной Республики Владимир Цемах – бывший ополченец. Очевидно, что к данному гражданину применялись методы физического насилия при его похищении. Очевидно, что эти же методы будут использоваться для получения неких показаний, которые, по всей видимости, украинская сторона попытается использовать для фальсификации фактов, которые имели место во время данной катастрофы, – рассказала министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики в минской Контактной группе Наталья Никонорова.

По ее словам, за пять лет украинской стороной не представлено ни одного убедительного доказательства причастности ополченцев к крушению лайнера.

- Тот факт, что назначение Владимира Цемаха на должность командира подразделения противовоздушной обороны состоялось в октябре 2014 года, то есть спустя три месяца после катастрофы, абсолютно украинскую сторону не смущает, – отметила Никонорова.

Напомним, что Владимира Цемаха похитили агенты украинских спецслужб из собственной квартиры в Снежном утром 27 июня. Его обкололи психотропным веществам и в инвалидной коляске переправили через линию разграничения вблизи Марьинки. Сейчас мужчину удерживают в СИЗО Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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