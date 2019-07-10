Басурин отрицает причастность военнослужащих ДНР к обстрелу автоколонны главы подконтрольной Киеву части Донецкой области

10 Июль 23:52 2019-07-10T23:52:20+03:00

Владимир Зеленский один из первых высказался по поводу обстрела автоколонны в Гнутово. Фото: vk.com/@vesti

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Военнослужащие Народной милиции ДНР не причастны к обстрелу автоколонны главы подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин в ответ на обвинения украинской стороны.

— Вообще ничего. В этом направлении, которое они (пресс-служба так называемой «ООС») указывают – там полная тишина. Стрельбы вообще никакой нет. Мы ее даже не отмечаем, — отметил Басурин.

Также Эдуард Басурин добавил, что на окраине Гранитного уже сохраняется спокойная обстановка, потому что уже долгое время в этом районе не было обстрелов.

Напомним, что около трех часов дня автоколонна главы подконтрольной Киеву Донецкой области Павла Кириленко попала под обстрел на окраине поселка Гранитного. Один из боеприпасов попал в КрАЗ. В результате чего один военнослужащий «ООС» погиб на месте, а второй – получил ранения и был госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU