2019-07-10T20:50:48+03:00
Звезды

В Украине запретили уже запрещенную книгу писателя из ЛНР

Книга была издана еще в 2009 году и в этот же год запрещена
Екатерина Сорока
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«Эпоха мертворожденных. Украина в огне» переиздавалась в России шесть раз. Фото: youtube.ru«Эпоха мертворожденных. Украина в огне» переиздавалась в России шесть раз. Фото: youtube.ru
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Книга автора из ЛНР под названием «Эпоха мертворожденных. Украина в огне» Глеба Боброва, была запрещена к распространению на территории Украины. Все бы ничего, но это уже не первый страйк, который руководство страны накладывает на это произведение. Об этом сегодня рассказал сам автор.

Книга «Эпоха мертворожденных. Украина в огне» была опубликована еще в 2008 году. Она несколько раз переиздавалась и продавалась в России. Но в Украине она шесть раз была запрещена из-за своего содержания.

Глеб Бобров создал фантастический боевик, где есть страна под названием Украина. И она постепенно приближается к гражданской войне.

— Известие об очередном запрете «Эпохи» меня, если честно, очень порадовало по целому ряду серьезных причин, — отметил писатель.

По словам автора, во-первых, благодаря очередному страйку у него появилась бесплатная реклама его произведения. А во-вторых, это доказывает, что «в государственных комитетах людям попросту нечем заняться, кроме как на протяжении десяти лет реализовывать одно и то же решение».

— Кто не соответствует – безжалостно выпиливается. Как результат, мы видим очередной пример системной деградации, где Киев вновь наглядно расписался в своей некомпетентности, — добавил автор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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