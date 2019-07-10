Ветеран парашютного спорта из Донецка поучаствовал в соревнованиях в Белоруссии
С 3 по 7 июня в Белоруссии в городе Витебск проходили соревнования по парашютному спорту. Поехал на них и участник из Донецкой Народной Республики Дмитрий Абрамов, спортивная карьера которого составляет около 50 лет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.
— Нашу Республику представлял ветеран парашютного спорта, мастер спорта СССР воспитанник Донецкого аэроклуба – Дмитрий Абрамов. За свою спортивную карьеру он совершил 6117 прыжков. Этот сезон для него юбилейный – 50-й, — говорится в сообщении.
Погода для соревнований в день, когда выступал наш спортсмен, явно была не летная. Небо над полигоном сгущалось тучами из-за дождя и дул порывистый ветер. Но это не остановило Абрамова.
Он все же совершил свой очередной прыжок и успешно приземлился в заданной точке. В итоге Дмитрий Абрамов получил второе место в номинации прыжки на точность в категории участников старше 60 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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