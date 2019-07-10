2019-07-10T18:00:21+03:00
Политика

Народная милиция ДНР раскрыла фейк, созданный СЦКК Украины и штабом «ООС»

СЦКК Украины и штаб «ООС» обвинил Республику в обстрелах населенных пунктов
Екатерина Сорока
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152 миллиметровое оружие запрещено Минскими договоренностями. Фото: armiyadnr.su152 миллиметровое оружие запрещено Минскими договоренностями. Фото: armiyadnr.su
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Штаб так называемой "операции объединенных сил" сделал фейковое заявление, в котором обвиняет Народную милицию ДНР в обстреле населенных пунктов. В качестве доказательства штаб предоставил фотографии с последствиями «обстрела». Вот только они оказались ложными. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Наспех сфабрикованный штабом «ООС» материал датирован 8 июня, в очередной раз представлен в качестве доказательства. Таким образом, преступная команда Сырского стремится оправдаться перед общественностью за применение 8 июля 152 миллиметровой артиллерии по населенным пунктам Красноармейское и Ленинское, где разрушено более 30 домов и повреждена школа, — говорится в заявлении.

Сырский действовал не сам. Для подготовки обвинения в сторону Народной милиции ДНР военный использовал личность полковника Гуцуляка. А для получения «доказательств» задействовал свои связи в Совместном центре контроля и координации украинской стороны. Также в пресс-службе «ООС» есть несколько ссылок на то, что СЦКК подтверждают эту ложную информацию.

— Хочу напомнить украинским карателям, что все факты обстрелов населенных пунктов документируются, а материалы передаются представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников, — добавил Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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