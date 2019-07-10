Вступительная кампания 2019: Что изменилось в правилах приема в ВУЗы ДНР

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-10T17:38:58+03:00

Правила приема в высшее учебное заведение ДНР в 2019 году несколько изменились

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Вступительная кампания в ВУЗы Республики в 2019 году несколько изменились. Появились новые правила для участия в конкурсном отборе для поступления на бюджет. Также изменения коснулись форм проведения вступительных испытаний при поступлении. Об этом рассказали в министерстве образования и науки ДНР.

С самого начала нужно подать документы для участия в конкурсном отборе ВУЗа. Абитуриенты, которые планируют пройти обучение по программе бакалавриата (специалитет), могут подать заявление только в два ВУЗАа и на три специальности в каждом из них.

Абитуриенты, которые хотят получить среднее профессиональное образование, лучше сразу выбрать одно учебное заведение. Потому как они могут подать свои документы только туда, но сразу на три специальности (профессии).

Следующий этап конкурсного отбора – это проведение вступительных испытаний. Они могут проводиться в одном из семи видов:

— ГИА;

— ЕГЭ;

— внешнее независимое оценивание;

— вступительные экзамены по русскому языку или профильному предмету;

— собеседование;

— профильный экзамен при приеме на ускоренное обучение;

— вступительное испытание по двум профильным предметам на выбор ВУЗа.

Напомним, что вступительная кампания в ВУЗы ДНР продлиться до 31 июля. После чего начнется зачисление абитуриентов на бюджетные и контрактные места.

ИСТОЧНИК KP.RU