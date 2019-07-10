2019-07-10T16:12:13+03:00
Политика

Пьяные боевики ВСУ у Станицы Луганской по неосторожности подожгли собственный блиндаж

Огонь распространился по всей позиции бригады
Екатерина Сорока
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Информация поступила от источника в штабе ОТГ «Север». Фото: uanews.kharkiv.uaИнформация поступила от источника в штабе ОТГ «Север». Фото: uanews.kharkiv.ua
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В ночь с 6 по 7 июля в районе населенного пункта Геевка, возле Станицы Луганской пьяные боевики ВСУ по неосторожности подожгли собственный блиндаж. Потушить огонь сразу не получилось. Пожар распространился по всей территории, где была расположена бригада. Из-за чего подразделение понесло потери и убытки. Об этом сегодня заявил офицер Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в состоянии алкогольного опьянения в результате неосторожного обращения с огнем подожгли собственный блиндаж. Огонь по деревянным конструкциям и сухой растительности быстро распространился по всей позиции, — говорится в сообщении.

В результате пожара бригада потеряла двух военнослужащих, еще семеро – получили ожоги различной степени тяжести. Также в блиндаже находились патроны. Больше десяти тысяч боеприпасов калибром 5,45 миллиметров было уничтожено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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