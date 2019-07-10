Украинские силовики спровоцировали дефицит топлива в Попасной

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-10T15:39:49+03:00

Они скупают топливо в городе, чтобы восполнить собственную недостачу топлива

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В населенном пункте Попасная в Луганской области украинские силовики спровоцировали дефицит топлива. Они выкупили практически все запасы топлива и бензина на заправках города, чтобы восполнить недостачу в бригаде. Об этом сегодня заявил офицер управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на слова жителей города.

— В подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады участились случаи хищения горюче-смазочных материалов. Поэтому должностные лица бригады, причастные к хищениям, активно принялись скупать дизельное топливо и бензин на автомобильных заправочных станциях населенного пункта Попасная для восполнения недостач, — говорится в сообщении.

Оказывается, что о недостачи топлива в бригаде узнали в штабе так называемой операции объединенных сил. Теперь там находится специальная комиссия, которая должна проверить состояние дел в бригаде и наличие материального обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU