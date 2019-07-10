2019-07-10T14:43:45+03:00
Общество

Общественная организация Донбасса выделил 15 тысяч рублей пенсионерке с сахарным диабетом

Кроме диабета у женщины множество возрастных заболеваний
Екатерина Сорока
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«Фонд «Единый Донбасс»» работает на территории Республики с 2017 года. Фото: pravoslavie.ru«Фонд «Единый Донбасс»» работает на территории Республики с 2017 года. Фото: pravoslavie.ru
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Общественная организация «Единый Донбасс» пожертвовал 15 тысяч рублей на лечение 82-летней пенсионерке из Макеевки. В своем возрасте она страдает от диабета второй стадии, язвы желудка и другими хроническими заболеваниями. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе организации.

— Светлане Устиновой 82 года, женщина проживает в Макеевке. Уже несколько лет Светлана Васильевна болеет диабетом второго типа и нуждается в приеме инсулина. Кроме того, пенсионерка имеет ряд возрастных заболеваний: переносной перитонит, гипертония, язва желудка и хронический панкреатит, — говорится в сообщении.

— Большое спасибо за ваше доброе дело и искреннее пожелание, чтобы Фонд креп и имел возможность помочь как можно большему количеству нуждающихся людей, — поблагодарила пенсионерка членов общественной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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