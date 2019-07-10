Помощник президента России написал повесть о войне в Донбассе

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-10T12:56:07+03:00

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Помощник президента России Владислав Сурков написал повесть о войне в Донбассе и первый ее отрывок уже опубликован в издании «Русский пионер».

Повесть называется «Подражание Гомеру». Ее автор указан, как Натан Дубовицкий. Считается, что Дубовицкий – это творческий псевдоним помощника президента.

— Это о войне в Донбассе, о любви в Донбассе, это история о мемориальных войнах, которые происходят в конце 21-го века. Это то, чего никогда до сих пор на эту тему не было, хотя бы потому, что на эту тему ничего и не было вообще. Отважен Натан Дубовицкий. Отважны его герои. Но и мы, его читатели, отважны тоже, — пишет в своей рецензии главный редактор издания Андрей Колесников.

Повесть «Подражание Гомеру» будут публиковать в издании частями. Первый ее отрывок рассказывает историю трех бойцов Донбасса (Треф, Строгий и Минус), которые оказывают сопротивление украинским боевикам.

ИСТОЧНИК KP.RU