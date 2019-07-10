В Донецке утонул восьмилетний ребенок

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-10T12:54:36+03:00

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Вчера спасатели донецкого отделения МЧС ДНР вытащили из воды Кальмиусского водохранилища тело восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили в ежедневной сводке пресс-службы МЧС Республики.

— Девятого июля в городе Донецк (в Калининском районе на проспекте Дзержинского) на Кальмиуссовском водохранилище произошла чрезвычайная ситуация – гибель на воде. Спасатели МЧС ДНР извлекли из воды тело ребенка 2011 года рождения, — говорится в сообщении пресс-службы.

МЧС ДНР напоминает жителям Республики быть особо внимательными на водоемах. Солнечный удар, внезапная остановка дыхания, потеря сознания, судороги – все это может стать причиной гибели на водоеме не только ребенка, но и взрослого.

Так, 9 июля в ЛНР спасатели извлекли тело 38-летней женщины, которая в этот день пошла купаться на ставок со своим мужем и его другом. Пока мужчины выпивали на берегу, женщина прыгнула с крутого берега в воду, проплыла несколько метров и исчезла под водой. Что стало причиной ее гибели, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU