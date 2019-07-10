Глава ДНР: "Я сторонник, чтобы комендантского часа не было. Но аргументация наших силовиков пока сильнее"

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-10T11:05:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В ДНР настаивают на том, чтобы в центральных районах Республики был отменен или сокращен комендантский час. Однако сделать это в ближайшее время нет возможности из-за высокого уровня опасности. Об этом 9 июля заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

— Вопрос непростой, есть несколько подходов к нему. Сейчас комендантский час мы сократили, но на самом деле вопросы безопасности диктуют, что он актуален. Сам лично сторонник, чтобы комендантского часа не было. Но аргументация наших силовиков пока сильнее. Они говорят, что количество преступлений выше как раз в тот период, который больше всего настаивают сократить, а именно – с 23.00 и до 1.00.

Для того, чтобы отменить комендантский час в Республике или хотя бы в ее центральной части, сначала необходимо понизить уровень опасности в Донбассе. Тогда уже можно будет говорить об его сокращении или отмене.

Напомним, что 31 мая Глава ДНР подписал указ о сокращении комендантского часа на летний период. С 1 июня по 30 сентября он будет действовать с 23.00 до 4.00. В октябре он будет возвращен в прежний режим.

ИСТОЧНИК KP.RU