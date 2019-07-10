На юге ДНР из-за обстрелов сгорело поле пшеницы
Девятого июля около 12 часов дня украинские боевики открыли огонь по населенным пунктам Республики с Южной стороны. Один из боеприпасов упал в пшеничное поле. В результате чего поле загорелось. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
— По уточненным данным, 9 июля в 11.45 часов дня вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь со стороны населенного пункта Гнутово по направлению села Веденское с применением артиллерии калибром 152 миллиметра, — сказано в сообщении Представительства Республики.
Огонь распространился по всему полю. В итоге сгорели все десять гектаров урожая.
Также в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что информация о происшествии все еще уточняется. Данные о пострадавших мирных жителях Веденского пока не поступали.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»