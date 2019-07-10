2019-07-10T08:56:34+03:00
Политика

На юге ДНР из-за обстрелов сгорело поле пшеницы

Обстрел велся со стороны Украины
Екатерина Сорока
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УНМ ДНР сообщает, что ВСУ стали чаще использовать крупнокалиберную артиллерию для обстрела населенных пунктов Донбасса. Фото: sobitie.com.uaУНМ ДНР сообщает, что ВСУ стали чаще использовать крупнокалиберную артиллерию для обстрела населенных пунктов Донбасса. Фото: sobitie.com.ua
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Девятого июля около 12 часов дня украинские боевики открыли огонь по населенным пунктам Республики с Южной стороны. Один из боеприпасов упал в пшеничное поле. В результате чего поле загорелось. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— По уточненным данным, 9 июля в 11.45 часов дня вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь со стороны населенного пункта Гнутово по направлению села Веденское с применением артиллерии калибром 152 миллиметра, — сказано в сообщении Представительства Республики.

Огонь распространился по всему полю. В итоге сгорели все десять гектаров урожая.

Также в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что информация о происшествии все еще уточняется. Данные о пострадавших мирных жителях Веденского пока не поступали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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