В Донецке житель Енакиево «заминировал» отель «Столичный» вместе с министерствами

9 Июль 23:12 2019-07-09T23:12:25+03:00

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3 июля в разгар рабочего дня из отеля «Столичный» в центре Донецка в экстренном порядке были эвакуированы люди. Этим занималась оперативная группа в составе сотрудников МГБ, МВД, МЧС, Минздрава ДНР. Здание было оцеплено. После чего была проведена инженерная разведка прилегающей территории и помещений. Искали заложенную мину. Но как часто бывает, ничего не обнаружили. По причине отсутствия таковой.

Шуму же эта история наделала немало. Ведь в доме номер 102 по проспекту Богдана Хмельницкого располагаются офисы Министерства иностранных дел, Министерства строительства и ЖКХ и других уважаемых ведомств и учреждений.

К счастью, в ДНР научились ловить «телефонных террористов». Виновник досрочного окончания рабочего дня сотен госслужащих был задержан. По информации пресс-службы МГБ ДНР, им оказался житель Енакиево, 1975 года рождения.

- В отношении задержанного рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по ст. 236 УК ДНР «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, проверятся причастность задержанного к работе на спецслужбы противника, — подчеркнули в МГБ.

ИСТОЧНИК KP.RU