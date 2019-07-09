Подстава: Трое украинских нацгвардейцев подорвались в Донбассе на мине, установленной «коллегами» из ВСУ

СЕГОДНЯ 20:16 2019-07-09T20:16:15+03:00

Конфликты между карателями из добробатов и ВСУшниками продолжаются

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- 8 июля военнослужащие из состава ротно-тактической группы полка специального назначения «Азов» (запрещенная в России организация. – Авт.) Национальной гвардии Украины ехали на автомобиле «КамАЗ» в районе Новолуганского и подорвались на неустановленном взрывном устройстве, – сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. – В результате трое нацгвардейцев получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести.

На место происшествия выехала комиссия из штаба Национальной гвардии. Проверяющие установили, что перед выездом командир националистического подразделения получил в штабе 30-й бригады устаревшую карту минных полей, на которой вновь установленные мины отмечены не были.

- В процессе разбирательства по данному факту комиссия склоняется к версии умышленного укрывательства сведений от командования Нацгвардии, – сказал Филипоненко.

А это означает, что конфликт между националистами из добробатов и «правильными военными» до сих пор не устранен.

Кстати, беспорядочное минирование киевскими силовиками местности в зоне операции объединенных сил (ООС) в прошлом году привело к гибели 25 военнослужащих ВСУ, ранению более 80 бойцов и уничтожению более 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU