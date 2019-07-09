В ДНР увеличили страховые выплаты для пострадавших на производстве

СЕГОДНЯ 18:49 2019-07-09T18:49:28+03:00

Пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и членам их семей увеличат соцвыплаты на 38 процентов Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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- Увеличить с 1 июля 2019 года размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и членам их семей на коэффициент 1,38, — говорится в тексте указа Главы ДНР № 214 от 4 июля.

Документ опубликован на официальном сайте руководителя государства. Это первое повышение с 2015 года. Средняя сумма выплат увеличилась с 3380 до 4650 рублей. Перерасчет будет произведен автоматически. Сейчас в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ДНР на учете состоит более 38 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU