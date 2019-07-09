Денис Пушилин: ополченца Владимира Цемаха похитили, чтобы скрыть правду о виновниках трагедии с «Боингом»

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-09T16:35:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце июня украинские спецслужбы похитили на территории ДНР бывшего командира подразделения ПВО Владимира Цемаха. Его оглушили и тайно вывезли из Донбасса в Киев.

- Приближение пятой годовщины с момента катастрофы малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом заставляет активизироваться тех, в чьих интересах скрыть правду об истинных виновниках трагедии, - сегодня прокомментировал действия СБУ Глава ДНР Денис Пушилин.

За такой продолжительный срок Совместной следственной группой так и не были представлены доказательства вины тех, на кого заказчики преступной провокации хотят переложить ответственность.

- Мы помним, как быстро – в течение суток с момента трагедии – Россия и ополчение Донбасса были обвинены в крушении пассажирского самолета. Очевидно, что отсутствие явных доказательств их вины толкает сотрудников СБУ на новые преступления: они незаконными методами похитили гражданина ДНР, бывшего ополченца Владимира Цемаха с целью дальнейших фальсификаций картины преступления, - отметил Глава ДНР.

Он считает, что у выгодополучателей циничной провокации с бортом рейса MH17 ничего не получится – каждым подобным шагом они будут только расписываться в собственной причастности к этому чудовищному злодеянию.

Напомним, что самолет компании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года и упал в районе села Грабово на востоке ДНР. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/719266" frameborder="0"></iframe> Денис Пушилин считает, что Владимира Цемаха похитили с целью фальсификации обстоятельств крушения малазийского «Боинга».! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU