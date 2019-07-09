2019-07-09T16:35:52+03:00
Политика

Денис Пушилин: ополченца Владимира Цемаха похитили, чтобы скрыть правду о виновниках трагедии с «Боингом»

Глава ДНР прокомментировал похищение в Снежном бывшего командира подразделения ПВО [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Денис Пушилин рассказал, какой целью похитили бывшего командира подразделения ПВО. Фото: youtube.com/ДенисПушилинДенис Пушилин рассказал, какой целью похитили бывшего командира подразделения ПВО. Фото: youtube.com/ДенисПушилин
Изменить размер текста:

В конце июня украинские спецслужбы похитили на территории ДНР бывшего командира подразделения ПВО Владимира Цемаха. Его оглушили и тайно вывезли из Донбасса в Киев.

- Приближение пятой годовщины с момента катастрофы малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом заставляет активизироваться тех, в чьих интересах скрыть правду об истинных виновниках трагедии, - сегодня прокомментировал действия СБУ Глава ДНР Денис Пушилин.

За такой продолжительный срок Совместной следственной группой так и не были представлены доказательства вины тех, на кого заказчики преступной провокации хотят переложить ответственность.

- Мы помним, как быстро – в течение суток с момента трагедии – Россия и ополчение Донбасса были обвинены в крушении пассажирского самолета. Очевидно, что отсутствие явных доказательств их вины толкает сотрудников СБУ на новые преступления: они незаконными методами похитили гражданина ДНР, бывшего ополченца Владимира Цемаха с целью дальнейших фальсификаций картины преступления, - отметил Глава ДНР.

Он считает, что у выгодополучателей циничной провокации с бортом рейса MH17 ничего не получится – каждым подобным шагом они будут только расписываться в собственной причастности к этому чудовищному злодеянию.

Напомним, что самолет компании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года и упал в районе села Грабово на востоке ДНР. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Денис Пушилин считает, что Владимира Цемаха похитили с целью фальсификации обстоятельств крушения малазийского «Боинга».! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подстава: Трое украинских нацгвардейцев подорвались в Донбассе на мине, установленной «коллегами» из ВСУ
В ДНР увеличили страховые выплаты для пострадавших на производстве
Готовят провокацию: у Станицы Луганской продолжают находиться десантники из 25-й бригады ВСУ
«Нет денег на похороны»: в Снежном 58-летняя мошенница обманывала сердобольных горожан
Украинская армия обстреляла Донецк, Горловку, Ясиноватую и села на юге ДНР
В ДНР рассмотрят вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги
Зеленского попросили восстановить транспортное сообщение с Донбассом и Крымом
Киев запретил отключать электроэнергию «Воде Донбасса»
В Седово на юге ДНР за два дня утонули двое мужчин
Зеленский хочет изменить норму о 60 днях для пенсионеров из республик Донбасса
Украинская армия обстреляла на территории ЛНР Калиновку, Желобок и Лозовое
Сегодня утром ВСУ обстреляли крупнокалиберными снарядами курортный поселок на юге ДНР
Погода на день в Луганске: 9 июля будет до 28 градуса тепла, без существенных осадков
Погода на день в Донецке: 9 июля будет нежарко - до 25 градусов
В Луганске пройдет трехдневный крестный ход «За мир в Донбассе»
ВСУ установили около жилых домов в Попасной артиллерийские установки «Акация»
В ЛНР временно запретили вывозить сельскохозяйственные культуры
Ребята из ДНР примут участие в Международных детских спортивных играх
ВСУ обстреляли пожарных и газовщиков во время ликвидации возгорания на поврежденном газопроводе в Первомайске
Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину обсудить обстановку в Донбассе