Денис Пушилин: ополченца Владимира Цемаха похитили, чтобы скрыть правду о виновниках трагедии с «Боингом»
В конце июня украинские спецслужбы похитили на территории ДНР бывшего командира подразделения ПВО Владимира Цемаха. Его оглушили и тайно вывезли из Донбасса в Киев.
- Приближение пятой годовщины с момента катастрофы малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом заставляет активизироваться тех, в чьих интересах скрыть правду об истинных виновниках трагедии, - сегодня прокомментировал действия СБУ Глава ДНР Денис Пушилин.
За такой продолжительный срок Совместной следственной группой так и не были представлены доказательства вины тех, на кого заказчики преступной провокации хотят переложить ответственность.
- Мы помним, как быстро – в течение суток с момента трагедии – Россия и ополчение Донбасса были обвинены в крушении пассажирского самолета. Очевидно, что отсутствие явных доказательств их вины толкает сотрудников СБУ на новые преступления: они незаконными методами похитили гражданина ДНР, бывшего ополченца Владимира Цемаха с целью дальнейших фальсификаций картины преступления, - отметил Глава ДНР.
Он считает, что у выгодополучателей циничной провокации с бортом рейса MH17 ничего не получится – каждым подобным шагом они будут только расписываться в собственной причастности к этому чудовищному злодеянию.
Напомним, что самолет компании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года и упал в районе села Грабово на востоке ДНР. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.
Денис Пушилин считает, что Владимира Цемаха похитили с целью фальсификации обстоятельств крушения малазийского «Боинга».! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU