«Нет денег на похороны»: в Снежном 58-летняя мошенница обманывала сердобольных горожан

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-09T15:32:38+03:00

Мошенница «давить на жалость»: рассказывала, что сын умер, а денег забрать его тело из морга у нее не хватает. Фото: mvddnr.ru

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- В дежурную часть Снежнянского горотдела МВД поступило два сообщения граждан о том, что престарелая женщина одолжила у них деньги, однако в оговоренный срок свой долг не вернула, - рассказали в пресс-службе горотдела полиции.

Сотрудники угрозыска установили, что в обоих случаях мошенница действовала по стандартной схеме. Женщина заводила разговор с доверчивыми гражданами, расспрашивала, где те ранее работали, и утверждала, что ранее они были коллегами. Затем аферистка начинала «давить на жалость»: рассказывала, что ее сын умер, а денег забрать его тело из морга у нее не хватает. Доверчивые собеседники одалживали «несчастной» нужную сумму. В результате мастерски разыгранного спектакля злоумышленница получила порядка 12 тысяч рублей.

Мошенницу удалось задержать. Ею оказалась 58-летняя жительница Макеевки, которая ранее уже имела проблемы с законом за совершение мошеннических действий.

Начальник сектора уголовного розыска Снежнянского ГО Александр Додонов сообщил, что сейчас правонарушительница находится под арестом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК ДНР (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU