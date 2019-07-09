Украинская армия обстреляла Донецк, Горловку, Ясиноватую и села на юге ДНР

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-09T14:14:46+03:00

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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 15 раз, — сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 201 единица, в том числе почти полсотни снарадов калибром 152 мм.

Под огнем украинских силовиков оказались: поселки шахты имени Трудовская, Александровка и Старомихайловка на окраинах Донецка; горловские поселки шахт имени Гагарина и Изотова, Доломитное; Ясиноватая; Безыменное, Ленинское, Красноармейское, Коминтерново, Саханка на юге ДНР.

В результате обстрелов в Горловке повреждены шесть домостроений. А в Красноармейском - 31 дом, а также детский садик, аптека и сельсовет.

При обстрелах применялись гаубицы калибром 152 мм, минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU