В ДНР рассмотрят вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-09T13:56:29+03:00

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С 1 июля в ДНР повысили пенсии, зарплату госслужащим и социальную помощь. И те, кто предрекал, что вслед вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, оказались правы.

- Правительству поручено провести финансово-экономический анализ сферы ЖКХ, — заявил сегодня Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с многодетными семьями в Донецке. — Потом будет принято какое-то взвешенное решение, но это не сегодня и не завтра. Конечно же, это не должно быть в ущерб нашим гражданам, будем находить какие-то решения.

То есть решение о повышении пока не принято. Но процедура запущена.

Напомним, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в ДНР остаются неизменными с 2014 года.

- У меня двоякое отношение к этому решению, - сказала пенсионерка из Макеевки Валентина Петровна. – С одной стороны, многие жители и без того едва концы с концами сводят. И даже повышение пенсий их не особо спасло. Но вот моя знакомая работает дворником, получает три тысячи. И все у них так получают. И желающих идти на эту работу нет. Если знакомой после повышения тарифов ЖКХ, прибавят зарплату, то думается, это будет справедливо.

ИСТОЧНИК KP.RU