Зеленского попросили восстановить транспортное сообщение с Донбассом и Крымом

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-09T12:36:47+03:00

На сайте президента Украины можно видеть, как идет голосование в поддержку петиции. Фото: president.gov.ua

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Президента Украины Владимира Зеленского просят возобновить транспортное сообщение с Крымом и республиками Донбасса. Текст соответствующей петиции размещен на официальном сайте главы государства.

- Возобновить регулярное транспортное сообщение с АРК и отдельными районами Донецкой и Луганской области, – написал автор петиции Кирилл Тимарин.

Ограничения в транспортном сообщении между неподконтрольными Киеву территориями Донбасса и Украиной стали бедой для сотен тысяч дончан и луганчан, которые ежемесячно ездят в незалежную за пенсиями, пособиями, а также в гости к родным и близким.

На сегодняшнее утро петиция, опубликованная 6 июля, собрала 108 голосов. А для того, чтобы обращение стали рассматривать, надо 25 тысяч голосов поддержки. Впрочем, на сбор подписей есть еще время – на процедуру отводится три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU