2019-07-09T09:54:18+03:00
Политика

Зеленский хочет изменить норму о 60 днях для пенсионеров из республик Донбасса

Президент Украины предлагает увеличить до одного года безвыездный срок пребывания пожилых жителей в ЛНР и ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Поездки из ЛДНР на Украину стали тяжелым испытанием для пожилых людей. Фото: Миссия ООН по правам человека в УкраинеПоездки из ЛДНР на Украину стали тяжелым испытанием для пожилых людей. Фото: Миссия ООН по правам человека в Украине
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- Вы знаете, чтобы получить пенсию, человек должен раз в 60 дней пересекать пункты пропуска, - сказал 8 июля в ходе саммита Украина-ЕС в Киеве президент Украины Владимир Зеленский. - Мы предложили следующий шаг: сделать срок в 1 год. Хотя я очень хочу надеяться, что за год у нас не будет войны.

Напомним, украинские власти ограничили для жителей республик Донбасса срок пребывания в ЛНР и ДНР 60 днями. В противном случае у них аннулируется справка переселенца и прекращаются выплаты пенсий и пособий.

Украинские правозащитники и международные организации постоянно критикуют Киев за это правило, нарушающее права человека. Но различные законопроекты, меняющие ситуацию, вот уже многие месяцы пылятся в Верховной раде.

Хотя неизвестно, выполнит ли Владимир Зеленский это обещание после выборов в парламент. Не исключено, что слова об одном годе – всего лишь очередная шутка в стиле передачи «Вечерний квартал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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