Зеленский хочет изменить норму о 60 днях для пенсионеров из республик Донбасса
- Вы знаете, чтобы получить пенсию, человек должен раз в 60 дней пересекать пункты пропуска, - сказал 8 июля в ходе саммита Украина-ЕС в Киеве президент Украины Владимир Зеленский. - Мы предложили следующий шаг: сделать срок в 1 год. Хотя я очень хочу надеяться, что за год у нас не будет войны.
Напомним, украинские власти ограничили для жителей республик Донбасса срок пребывания в ЛНР и ДНР 60 днями. В противном случае у них аннулируется справка переселенца и прекращаются выплаты пенсий и пособий.
Украинские правозащитники и международные организации постоянно критикуют Киев за это правило, нарушающее права человека. Но различные законопроекты, меняющие ситуацию, вот уже многие месяцы пылятся в Верховной раде.
Хотя неизвестно, выполнит ли Владимир Зеленский это обещание после выборов в парламент. Не исключено, что слова об одном годе – всего лишь очередная шутка в стиле передачи «Вечерний квартал».
ИСТОЧНИК KP.RU