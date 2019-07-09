Украинская армия обстреляла на территории ЛНР Калиновку, Желобок и Лозовое
В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня сообщили, что за минувшие сутки, 8 июля, киевские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Калиновка, Желобок и Лозовое.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
Сейчас представители ЛНР в СЦКК уточняют информацию по поводу пострадавших и разрушениях в населенных пунктах.
Напомним, что 7 июля обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе, сел Лозовое и Логвиново.
ИСТОЧНИК KP.RU