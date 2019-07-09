2019-07-09T07:14:55+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 9 июля будет до 28 градуса тепла, без существенных осадков

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 12 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Фото: vk.com/lugansk_cityВ Луганске ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Фото: vk.com/lugansk_city
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- 9 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 градусов выше нуля, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 25-27 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 13-15 градусов ночью до 26-28 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 9 июля – 03.49, время захода – 21.04. Продолжительность светового дня составит 17 часов 15 минут.

По предварительному прогнозу, 10-11 июля ожидается переменная облачность, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди, при грозе ветер усилится до 15-18 м/с. Температурный фон понизится на 2-4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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