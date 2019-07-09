2019-07-09T07:11:57+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 9 июля будет нежарко - до 25 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Утром после дождя в Донецке выглянет солнышкоУтром после дождя в Донецке выглянет солнышкоФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Во вторник, 9 июля, в Донецке и ДНР ожидается пасмурная погода. Утром возможно прояснение, но безоблачным небо будет до полудня. Ночью будет идти сильный дождь. Утром распогодится, и вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Утром температура воздуха будет находиться в пределах +14... +20 градусов. Днем ожидается 23 — 25 градусов выше нуля. Вечером синоптики прогнозируют от +24 до +18.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном и западном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 3 до 5 м/с.

Народный прогноз погоды: 9 июля отмечается день иконы Тихвинской Божьей Матери. Также в этот день почитается память преподобного Давида Солунского. В народе святого называют Земляничником, так как к этому времени поспевала земляника. У наших предков существовало поверье: кто хочет занять денег, тот должен положить травы земляники в карман и смело идти — отказа не будет. Чтобы узнать погоду, в прежние времена следили за травой: если утром она сухая, к ночи следует ожидать дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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