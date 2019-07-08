2019-07-08T19:16:18+03:00
Общество

Ребята из ДНР примут участие в Международных детских спортивных играх

Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: минспорт ДНРФото: минспорт ДНР
Изменить размер текста:

25 ребят из Донецкой Народной Республики отправились сегодня в Уфу на Международные детские спортивные игры. Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма Республики

- Сегодня, делегация Донецкой Народной Республики, которую представляют 25 детей-спортсменов отправляются в город Уфа, Российской Федерации, где в качестве почетных гостей они примут участие в 53 – х летних, Международных детских спортивных играх, - сказал временно исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Виктор Орехов.

По словам Орехова, в соревнованиях будут принимать участие больше 25 стран.

- Это Великобритания, Китай. Нидерланды, Австралия и другие страны, - говорит врио главы минспорта Республики. - В составе нашей делегации представители видов спорта дзюдо, пляжный волейбол, футбол, легкая атлетика и плавание.

Делегация ДНР в Уфе будет находиться до 14 июля, а обратно домой ребята прибудут 16 числа этого месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Луганске пройдет трехдневный крестный ход «За мир в Донбассе»
ВСУ установили около жилых домов в Попасной артиллерийские установки «Акация»
В ЛНР временно запретили вывозить сельскохозяйственные культуры
ВСУ обстреляли пожарных и газовщиков во время ликвидации возгорания на поврежденном газопроводе в Первомайске
Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину обсудить обстановку в Донбассе
Комбриг ВСУ в Донбассе продал военное имущество на два миллиона долларов
В Седово отдыхающие достали из воды тело мужчины
Журналисты 6ТВ попали под обстрел в Горловке
Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с праздником любви, семьи и верности
Начальник отдела кадров ВСУ устроил самосуд и выстрелил в подчиненную
Кто же будет чинить мост в Станице Луганской?
Три двойни родились в Луганске на прошлой неделе
США боятся присылать ВСУшникам мощное высокотехнологичное оружие
За неделю «Почта Донбасса» выдала около 14 тысяч талонов для получения паспортов ДНР и РФ
Обстрелом ВСУ в Горловке разрушены одиннадцать гаражей и ранен мирный житель
Обстрелы ДНР: За прошедшие сутки ВСУ около 20 раз нарушили режим прекращения огня, есть повреждения
Обстрелы ЛНР: За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Первомайск, Фрунзе, Логвиново и Лозовое
Погода на день в Луганске: 8 июля в городе будет пасмурно, а вечером пойдет дождь
Погода на день в Донецке: 8 июля в середине дня начнется мелкий дождь
Экстренное заявление УНМ ДНР: ВСУ открыли прицельный огонь по журналистам российского телеканала «Звезда» на юге Республики
В Донецке можно насладиться атмосферой засушливой Мексики и жаркой Южной Америки
Сборная ДНР по дзюдо вернулась из Абхазии с медалями и новым стимулом
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
ВСУ корректировали огонь по храму в Коминтерново с помощью беспилотника
ВСУ заминировали дорогу у Золотого и обстреляли автомобиль ОБСЕ