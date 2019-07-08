Ребята из ДНР примут участие в Международных детских спортивных играх
25 ребят из Донецкой Народной Республики отправились сегодня в Уфу на Международные детские спортивные игры. Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма Республики
- Сегодня, делегация Донецкой Народной Республики, которую представляют 25 детей-спортсменов отправляются в город Уфа, Российской Федерации, где в качестве почетных гостей они примут участие в 53 – х летних, Международных детских спортивных играх, - сказал временно исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Виктор Орехов.
По словам Орехова, в соревнованиях будут принимать участие больше 25 стран.
- Это Великобритания, Китай. Нидерланды, Австралия и другие страны, - говорит врио главы минспорта Республики. - В составе нашей делегации представители видов спорта дзюдо, пляжный волейбол, футбол, легкая атлетика и плавание.
Делегация ДНР в Уфе будет находиться до 14 июля, а обратно домой ребята прибудут 16 числа этого месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU