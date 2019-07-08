Ребята из ДНР примут участие в Международных детских спортивных играх

8 Июль 19:16 2019-07-08T19:16:18+03:00

Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма Республики

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25 ребят из Донецкой Народной Республики отправились сегодня в Уфу на Международные детские спортивные игры. Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма Республики

- Сегодня, делегация Донецкой Народной Республики, которую представляют 25 детей-спортсменов отправляются в город Уфа, Российской Федерации, где в качестве почетных гостей они примут участие в 53 – х летних, Международных детских спортивных играх, - сказал временно исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Виктор Орехов.

По словам Орехова, в соревнованиях будут принимать участие больше 25 стран.

- Это Великобритания, Китай. Нидерланды, Австралия и другие страны, - говорит врио главы минспорта Республики. - В составе нашей делегации представители видов спорта дзюдо, пляжный волейбол, футбол, легкая атлетика и плавание.

Делегация ДНР в Уфе будет находиться до 14 июля, а обратно домой ребята прибудут 16 числа этого месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU