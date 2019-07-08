ВСУ обстреляли пожарных и газовщиков во время ликвидации возгорания на поврежденном газопроводе в Первомайске
В Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики сообщили, что сотрудники Генпрокуратуры, пожарные и газовщики попали под обстрел во время ликвидации возгорания на поврежденном газопроводе в Первомайске.
- Пожарным и газовщикам, которые приехали ликвидировать возгорание на поврежденном газопроводе, а также сотрудникам прокуратуры также пришлось работать под обстрелом со стороны ВСУ, - говорится в сообщении.
Жители Первомайска рассказали сотрудникам прокуратуры и журналистам о том, что это не первый случай повреждения
- Бригады газовщиков регулярно выезжают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов со стороны ВСУ, - рассказывают в Генпрокуратуре Республики. - Жители прифронтового Первомайска живут под постоянными обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований, которые не прекращаются круглые сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU