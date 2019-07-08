2019-07-08T17:49:52+03:00
Политика

ВСУ обстреляли пожарных и газовщиков во время ликвидации возгорания на поврежденном газопроводе в Первомайске

Под обстрел попали и сотрудники Генпрокуратуры ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: youtube.com/anna newsФото: youtube.com/anna news
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В Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики сообщили, что сотрудники Генпрокуратуры, пожарные и газовщики попали под обстрел во время ликвидации возгорания на поврежденном газопроводе в Первомайске.

- Пожарным и газовщикам, которые приехали ликвидировать возгорание на поврежденном газопроводе, а также сотрудникам прокуратуры также пришлось работать под обстрелом со стороны ВСУ, - говорится в сообщении.

Жители Первомайска рассказали сотрудникам прокуратуры и журналистам о том, что это не первый случай повреждения

- Бригады газовщиков регулярно выезжают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов со стороны ВСУ, - рассказывают в Генпрокуратуре Республики. - Жители прифронтового Первомайска живут под постоянными обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований, которые не прекращаются круглые сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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