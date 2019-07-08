В ЛНР временно запретили вывозить сельскохозяйственные культуры
С первого июля в Луганской Народной Республике запрещен экспорт некоторых сельскохозяйственных культур в другие страны. Об этом стало известно сегодня из опубликованного постановления Совета министров ЛНР.
— В соответствии со статьями Закона ЛНР «О системе исполнительных органов государственной власти Республики» Совет министров постановляет, что временно с первого июля до особого распоряжения запретить вывоз за пределы территории ЛНР сельскохозяйственных культур, — говорится в сообщении.
Неизвестно, когда запрет прекратить действовать. Об этом могут объявить только в новом постановлении Совета министров ЛНР. Но до тех пор с территории Республики временно прекращается экспорт пшеницы, ржи, ячменя, овса и кукурузы.
Следить за исполнением постановления будут не только в сельскохозяйственных и продовольственных предприятиях, но и в государственном таможенном комитете.
ИСТОЧНИК KP.RU