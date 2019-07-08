В ЛНР временно запретили вывозить сельскохозяйственные культуры

8 Июль 19:57 2019-07-08T19:57:52+03:00

Постановление вступило в силу со дня его публикации. Фото: novostipmr.com

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С первого июля в Луганской Народной Республике запрещен экспорт некоторых сельскохозяйственных культур в другие страны. Об этом стало известно сегодня из опубликованного постановления Совета министров ЛНР.

— В соответствии со статьями Закона ЛНР «О системе исполнительных органов государственной власти Республики» Совет министров постановляет, что временно с первого июля до особого распоряжения запретить вывоз за пределы территории ЛНР сельскохозяйственных культур, — говорится в сообщении.

Неизвестно, когда запрет прекратить действовать. Об этом могут объявить только в новом постановлении Совета министров ЛНР. Но до тех пор с территории Республики временно прекращается экспорт пшеницы, ржи, ячменя, овса и кукурузы.

Следить за исполнением постановления будут не только в сельскохозяйственных и продовольственных предприятиях, но и в государственном таможенном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU