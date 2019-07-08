2019-07-08T19:57:52+03:00
Экономика

В ЛНР временно запретили вывозить сельскохозяйственные культуры

Под запрет попала пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза
Екатерина Сорока
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Постановление вступило в силу со дня его публикации. Фото: novostipmr.comПостановление вступило в силу со дня его публикации. Фото: novostipmr.com
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С первого июля в Луганской Народной Республике запрещен экспорт некоторых сельскохозяйственных культур в другие страны. Об этом стало известно сегодня из опубликованного постановления Совета министров ЛНР.

— В соответствии со статьями Закона ЛНР «О системе исполнительных органов государственной власти Республики» Совет министров постановляет, что временно с первого июля до особого распоряжения запретить вывоз за пределы территории ЛНР сельскохозяйственных культур, — говорится в сообщении.

Неизвестно, когда запрет прекратить действовать. Об этом могут объявить только в новом постановлении Совета министров ЛНР. Но до тех пор с территории Республики временно прекращается экспорт пшеницы, ржи, ячменя, овса и кукурузы.

Следить за исполнением постановления будут не только в сельскохозяйственных и продовольственных предприятиях, но и в государственном таможенном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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