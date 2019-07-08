2019-07-08T17:37:04+03:00
Политика

Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину обсудить обстановку в Донбассе

Обсуждение должно пройти в Минске в присутствии глав других государств
Екатерина Сорока
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США не являются участниками нормандского формата и не участвуют в минских переговорах. Фото: FacebookСША не являются участниками нормандского формата и не участвуют в минских переговорах. Фото: Facebook
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8 июля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести прямые переговоры по поводу Донбасса и Крыма. Также он предложил место и компанию для разговора, в которую входят лидеры Европейских стран и президент США. Об этом президент Украины сказал во время своего видеообращения, опубликованного в Facebook.

— Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся не от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, — сказал Владимир Зеленский в своем обращении.

Четкого ответа на вопрос будут проходить переговоры в новом формате или нет, пока нет. По этому поводу выступил только пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции, — добавил пресс-секретарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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