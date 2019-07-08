В Седово отдыхающие достали из воды тело мужчины

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-08T15:29:01+03:00

О причинах произошедшего в МЧС не сообщили Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом сообщили в МЧС ДНР

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В министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики сообщили, что за прошедшие сутки в водоемах ДНР погибли два человека.

Первый случай зафиксирован в курортном поселке Седово, что в Новоазовском районе.

- В посёлке Седово в Азовском море погиб мужчина, - говорится в сообщении МЧС.

Из воды на берег тело гражданина достали отдыхающие пансионата «Гелиос».

- Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются, - отметили в ведомстве.

Также из пруда-отстойника №11 в Торезе спасатели достали на берег тело местного жителя 1980 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU