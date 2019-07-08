В Седово отдыхающие достали из воды тело мужчины
Об этом сообщили в МЧС ДНР
О причинах произошедшего в МЧС не сообщилиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики сообщили, что за прошедшие сутки в водоемах ДНР погибли два человека.
Первый случай зафиксирован в курортном поселке Седово, что в Новоазовском районе.
- В посёлке Седово в Азовском море погиб мужчина, - говорится в сообщении МЧС.
Из воды на берег тело гражданина достали отдыхающие пансионата «Гелиос».
- Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются, - отметили в ведомстве.
Также из пруда-отстойника №11 в Торезе спасатели достали на берег тело местного жителя 1980 года рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU