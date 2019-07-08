2019-07-08T14:46:14+03:00
Общество

Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с праздником любви, семьи и верности

Текст поздравления Глава Республики опубликовал на своей официальной страничке в Twitter
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Глава ЛНРФото: Глава ЛНР
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с праздником любви, семьи и верности. Текст поздравления Глава государства опубликовал на своей официальной страничке в Twitter

– Поздравляю всех жителей Луганской Народной Республики с Днём любви, семьи и верности! Желаю семейного счастья, благополучия, теплых чувств и искренних эмоций! Пусть в вашем доме всегда царит покой и мир! С праздником! – поздравил Леонид Пасечник.

Праздник любви, семьи и верности установлен в 2008 году в России. Отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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