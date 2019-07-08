В Луганске пройдет трехдневный крестный ход «За мир в Донбассе»

8 Июль 23:02 2019-07-08T23:02:10+03:00

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14 июля в Луганске стартует трехдневный крестный ход «За мир в Донбассе». Об этом сообщили в городской администрации.

- Приглашаем жителей и гостей Луганска принять участие в крестном ходе «За мир в Донбассе», который состоится с 14 по 16 июля, - говорится в сообщении мэрии.

В столичной администрации отметили, что начало шествий - в 10.00.

- Крестный ход будет проходить каждый день по разным маршрутам, - сказали в городской администрации.

Маршруты крестного хода:

14 июля – храм святых Мучеников Гурия, Самона и Авива по адресу: улица Советская, 80, – Свято-Петропавловский Кафедральный собор по адресу: переулок 2-й Кооперативный, 10а;

15 июля – храм святых Мучеников Гурия, Самона и Авива по адресу: улица Советская, 80, – храм Всех Святых и Свято-Благовещенский храм по адресу: район троллейбусного парка и автовокзала:

16 июля – храм святых Мучеников Гурия, Самона и Авива по адресу: улица Советская, 80, – Свято-Вознесенский храм по адресу: посёлок Малая Вергунка, улица Южная, 10а.

ИСТОЧНИК KP.RU