В Луганске пройдет трехдневный крестный ход «За мир в Донбассе»
14 июля в Луганске стартует трехдневный крестный ход «За мир в Донбассе». Об этом сообщили в городской администрации.
- Приглашаем жителей и гостей Луганска принять участие в крестном ходе «За мир в Донбассе», который состоится с 14 по 16 июля, - говорится в сообщении мэрии.
В столичной администрации отметили, что начало шествий - в 10.00.
- Крестный ход будет проходить каждый день по разным маршрутам, - сказали в городской администрации.
Маршруты крестного хода:
14 июля – храм святых Мучеников Гурия, Самона и Авива по адресу: улица Советская, 80, – Свято-Петропавловский Кафедральный собор по адресу: переулок 2-й Кооперативный, 10а;
15 июля – храм святых Мучеников Гурия, Самона и Авива по адресу: улица Советская, 80, – храм Всех Святых и Свято-Благовещенский храм по адресу: район троллейбусного парка и автовокзала:
16 июля – храм святых Мучеников Гурия, Самона и Авива по адресу: улица Советская, 80, – Свято-Вознесенский храм по адресу: посёлок Малая Вергунка, улица Южная, 10а.
ИСТОЧНИК KP.RU