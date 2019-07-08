ВСУ установили около жилых домов в Попасной артиллерийские установки «Акация»

8 Июль 21:32 2019-07-08T21:32:37+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Солдаты Вооруженных сил Украины установили около жилых домов в Попасной самоходные артиллерийские установки «Акация». Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Нашей разведкой вскрыто размещение двух 152-мм самоходных артиллерийских установок "Акация" из состава 54-й бригады ВСУ вблизи жилых домов населенного пункта Дружба Попаснянского района", - сказал он.

Иван Филипоненко призвал жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры.

- Обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU