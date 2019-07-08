Начальник отдела кадров ВСУ устроил самосуд и выстрелил в подчиненную

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-08T14:17:03+03:00

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Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что начальник отделения кадров одной из частей ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил», устроил самосуд над своей подчиненной, которая передавала сведения о личном составе бригады военнослужащим Народной милиции ЛНР.

- В 54-й бригаде ВСУ сотрудниками СБУ был вскрыт канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения, - рассказывает Филипоненко. - Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении 10 месяцев передавала военнослужащим Народной милиции личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, начальник отделения кадров и строевой бригады, узнав о шпионаже, пытался устроить самосуд, выстрелив в нее из табельного оружия.

В результате чего Савушкина с ранением брюшной полости доставлена в госпиталь Краматорска, - говорит офицер пресс-службы НМ ЛНР. - В настоящий момент в подразделениях 54-й бригады работают сотрудники СБУ и военной службы правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU