2019-07-08T13:57:53+03:00
Политика

Кто же будет чинить мост в Станице Луганской?

Владимир Зеленский рассказал, что Украина начнет ремонт после выполнения поставленных требований
Екатерина Сорока
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Мост в Станице Луганской был подорван украинскими боевиками в 2015 году. Фото: dnr-live.ruМост в Станице Луганской был подорван украинскими боевиками в 2015 году. Фото: dnr-live.ru
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Седьмого июня президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное заявление по поводу ремонта моста в Станице Луганской. Он рассказал, что украинская сторона будет готова приступить к ремонту только после того, как Народная милиция ЛНР уберет укрепления в районе Станицы.

— Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги – и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем, — говорится в заявлении президента.

Также Владимир Зеленский рассказал, что, не смотря на ремонт, жители Луганщины все равно смогут пересекать линию разграничения.

Напомним, что во время Минских переговоров украинская сторона отказалась от готового плана ремонта моста. Тогда Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление, что восстановлением моста Республика займется сама и на свои средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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