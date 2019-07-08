2019-07-08T13:06:23+03:00
Политика

США боятся присылать ВСУшникам мощное высокотехнологичное оружие

Штаты опасаются, что оружие может попасть к военнослужащим ДНР
Екатерина Сорока
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Факт недостачи боеприпасов вскрыт контрразведкой СБУ. Фото: focus.uaФакт недостачи боеприпасов вскрыт контрразведкой СБУ. Фото: focus.ua
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Соединенные штаты Америки обеспечивают техническую поддержку Украине на территории Донбасса. Однако высылать мощное и высокотехнологическое оружие штаты не спешат. Потому что нет уверенности в том, что вся подаренная техника не перейдет в руки военнослужащих Донбасских Республик. Об этом заявил бывший руководитель Службу внешней разведки, генерал ВСУ Маломуж.

— Особо мощного или дорогого высокотехнологичного оружия не будет точно. Потому что в США нет уверенности, что это оружие не будет захвачено Россией или передано в РФ какими-то силами даже при разных режимах в Украине, — рассказывает Маломуж.

Также генерал ВСУ добавил, что украинским военнослужащим стоит больше полагаться на «отечественного производителя». Так как по его словам оно не уступает по качеству вооружению Европы и США.

Напомним, что на прошлой неделе официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, рассказал о том, как комбриг Мишанчук ведет незаконный бизнес в «ООС». Он продает боеприпасы украинской армии и списывает их, якобы на ведение ответного огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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