Обстрелы ДНР: За прошедшие сутки ВСУ около 20 раз нарушили режим прекращения огня, есть повреждения
За прошедшие сутки ВСУ 19 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по населенным пунктам Республики 183 боеприпаса. Из-за этих обстрелов было обнаружено множество повреждений. Об этом сообщил руководитель Представительства ДНР в Совместно центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Так, в Зайцево, на улице Рыбалко загорелись хозяйственные постройки. А на улице Обручева из прямого попадания снаряда был уничтожен гараж.
Также боевики открыли минометный огонь по поселку шахты имени Гагарина. Из-за взрыва боеприпаса была повреждена кровля жилого дома.
Обстрелы ДНР также продолжались ночью. В это время в населенном пункте Красноармейское было выпущено 20 снарядов из оружия калибром 152 миллиметров. Этого было достаточно, что повредить газопровод.
— В зоне обстрела со стороны ВСУ также оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное, Гольмовский, Докучаевск, Ленинское, Коминтерново, Октябрь и Куликово, — говорится в сообщении СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU
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