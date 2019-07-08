2019-07-08T11:07:12+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: За прошедшие сутки ВСУ около 20 раз нарушили режим прекращения огня, есть повреждения

Из-за обстрелов поврежден газопровод, хозпостройки, разрушен гараж, побита кровля жилого дома
Екатерина Сорока
Поделиться:
Также Ярослав Якубов добавил, что на данный момент жертв среди мирных жителей пока зафиксировано не было. Фото: rusvesna.suТакже Ярослав Якубов добавил, что на данный момент жертв среди мирных жителей пока зафиксировано не было. Фото: rusvesna.su
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки ВСУ 19 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по населенным пунктам Республики 183 боеприпаса. Из-за этих обстрелов было обнаружено множество повреждений. Об этом сообщил руководитель Представительства ДНР в Совместно центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Так, в Зайцево, на улице Рыбалко загорелись хозяйственные постройки. А на улице Обручева из прямого попадания снаряда был уничтожен гараж.

Также боевики открыли минометный огонь по поселку шахты имени Гагарина. Из-за взрыва боеприпаса была повреждена кровля жилого дома.

Обстрелы ДНР также продолжались ночью. В это время в населенном пункте Красноармейское было выпущено 20 снарядов из оружия калибром 152 миллиметров. Этого было достаточно, что повредить газопровод.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ также оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное, Гольмовский, Докучаевск, Ленинское, Коминтерново, Октябрь и Куликово, — говорится в сообщении СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВСУ обстреляли пожарных и газовщиков во время ликвидации возгорания на поврежденном газопроводе в Первомайске
Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину обсудить обстановку в Донбассе
Комбриг ВСУ в Донбассе продал военное имущество на два миллиона долларов
В Седово отдыхающие достали из воды тело мужчины
Журналисты 6ТВ попали под обстрел в Горловке
Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с праздником любви, семьи и верности
Начальник отдела кадров ВСУ устроил самосуд и выстрелил в подчиненную
Кто же будет чинить мост в Станице Луганской?
Три двойни родились в Луганске на прошлой неделе
США боятся присылать ВСУшникам мощное высокотехнологичное оружие
За неделю «Почта Донбасса» выдала около 14 тысяч талонов для получения паспортов ДНР и РФ
Обстрелом ВСУ в Горловке разрушены одиннадцать гаражей и ранен мирный житель
Обстрелы ЛНР: За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Первомайск, Фрунзе, Логвиново и Лозовое
Погода на день в Луганске: 8 июля в городе будет пасмурно, а вечером пойдет дождь
Погода на день в Донецке: 8 июля в середине дня начнется мелкий дождь
Экстренное заявление УНМ ДНР: ВСУ открыли прицельный огонь по журналистам российского телеканала «Звезда» на юге Республики
В Донецке можно насладиться атмосферой засушливой Мексики и жаркой Южной Америки
Сборная ДНР по дзюдо вернулась из Абхазии с медалями и новым стимулом
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
ВСУ корректировали огонь по храму в Коминтерново с помощью беспилотника
ВСУ заминировали дорогу у Золотого и обстреляли автомобиль ОБСЕ