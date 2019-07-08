2019-07-08T11:05:06+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Первомайск, Фрунзе, Логвиново и Лозовое

Боевики использовали минометы различных калибров
Екатерина Сорока
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В пять утра боевики выпустили около 20 мин. Фото: news-front.infoВ пять утра боевики выпустили около 20 мин. Фото: news-front.info
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За прошедшие сутки со стороны вооруженных сил Украины было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевики ВСУ обстреляли Первомайск, Фрунзе, Логвиново и Лозовое. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— С пяти часов утра ВСУ открыли огонь по Первомайск с позиций у населенного пункта Катериновка. В шесть часов утра из Золотого снова полетели снаряды в сторону Первомайска. В 11.04 ВСУ из крупнокалиберного пулемета обстреляли Фрунзе. В 13.00 жертвой стал населенный пункт Логвиново. В 20.40 открыли огонь по Лозовому, — говорится в сообщении.

Кроме минометов ВСУ также использовали крупнокалиберные пулеметы и противотанковые гранатометы.

Сейчас представители ЛНР в СЦКК уточняют информацию по поводу пострадавших и разрушениях в населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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